«Секретарша»: Рецензия Киноафиши

Объявление:Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть.

В последние время, как было принято говорить , «зажравшееся» западное общество радует нашего зрителя нестандартным подходом к теме любви, слава богу, пока только между мужчиной и женщиной. Сначала «Необратимость», по европейски жесткая и правдоподобная теперь вот «Секретарша» по американски слащавая и с обязательным счастливым концом.

Соединенные Штаты, наши дни. Из психушки выписывают девушку Ли, которая лечилась там от суицидальных наклонностей. Но встретивший ее реальный мир приносит только разочарования: уставшая от жизни мать, пьющий отец, замужество сестры и т.д. И она опять начинает истязать себя. Через нанесение себе порезов и ожогов различной степени тяжести, через боль, она высвобождает копящуюся в ней психическую энергию. Так после случайно увиденной сцены, как пьяный отец ударил мать, Ли прикладывает к своей ноге снятый с плиты кипящий чайник. Начала фильма ввергает зрительный зал в полное недоумение.

Кроме самоистязаний, Ли пытается найти себе в это новом и непонятном для нее мире. Успешно сдает экзамен на секретаря и устраивается на работу. С этого момента события, происходящие в фильме, принимают еще более непонятный простому обывателю характер, хотя подглядывать людям нравилось всегда. И всю оставшуюся часть фильма зрителей не покидает ощущение, что они подглядывают за очень нестандартным развитием отношением двух людей.

Отношения эти действительно нестандартные. Адвакат и секретарша, он хочет унижать, она унижаться, он хочет управлять ей, она мечтает ему полностью подчиняться. Вот такое взаимное дополнение двух людей. Готовя этот материал, я немного просмотрел материалы по BDSM отношениям, в простонародье «садо-мазо», и могу порадовать читателей некоторыми точными формулировками того, что Вы увидите на экране:

Садомазохизм - чувственные или сексуальные игры с использованием интенсивного физического, морального или эротического болевого воздействия, стресса.

Доминант - человек с сильным, волевым характером, склонный к лидерству, управлению другими людьми. Существует сокращенная форма этого термина - Dom.

Bottom, (нижний) - в контексте BDSM, любой подчиняющийся партнер - "slave" - раб, "submissive" - подчиняющийся, "masochist" - мазохист.

Флагелляция - акт порки партнера с его предварительного согласия.

Pony Training - ролевая игра, в которой партнер принимает роль лошадки. Такие сцены не имеют отношения к зоофилии.

Доведенная до пика игра прерывается Эдвардом в односторонним порядке. Он боится зарождающегося чувства к Ли и просто увольняет ее. На этом бы и закончить режиссеру, в Европе точно бы сделали трагичный конец, но Ли отказавшись от свадьбы еще с одним сумасшедшим (все герои фильма сморятся как будто они имеют свои фобии или отклонения) решает вернуть Эдварда. Только ее самопожертвование возвращает зрительному залу ощущение, что этот фильм про любовь, пусть странную, но про любовь.