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Объявление:Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть. В последние время, как было принято говорить , «зажравшееся» западное общество радует нашего зрителя нестандартным подходом к теме любви, слава богу, пока только между мужчиной и женщиной. Сначала «Необратимость», по европейски жесткая и правдоподобная теперь вот «Секретарша» по американски слащавая и с обязательным счастливым концом. Соединенные Штаты, наши дни. Из психушки выписывают девушку Ли, которая…