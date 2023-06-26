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Секретарша Секретарша
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Secretary Секретарша 2002 / США
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Секретарша»

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Наша рецензия

Объявление:Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть.   В последние время, как было принято говорить , «зажравшееся» западное общество радует нашего зрителя нестандартным подходом к теме любви, слава богу, пока только между мужчиной и женщиной. Сначала «Необратимость», по европейски жесткая и правдоподобная теперь вот «Секретарша» по американски слащавая и с обязательным счастливым концом. Соединенные Штаты, наши дни. Из психушки выписывают девушку Ли, которая…

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Гриша Михайлов 26 июня 2023, 00:01
Оценка
Возможно, для большинства людей происходящее в фильме покажется странным, но мне кажется в этом и есть изюминка фильма - он не такой, как все! Он оригинальный в каком-то плане.
Хороший фильм и одна из самых оригинальных романтических комедий, которые я видел!)
26 июня 2023, 00:01 Ответить
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