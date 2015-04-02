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Эквилибриум
Отзывы о фильме «Эквилибриум»
Equilibrium
Эквилибриум
2002 / США
8.1
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 7.3
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Страх
2 апреля 2015, 12:51
Немного мне в последнее время попадалось фильмов (и еще меньше книг), могущих по-настоящему поразить, ошеломить, не просто «расширить культурный горизонт», а ударить подобно молнии и оставить мою обугленную тушку в полных непонятках, типа, как жить-то после этого? Тем ценнее каждое подобное откровение.
Мое вхождение в мир (я бы даже сказал – вселенную) «Американского психопата» началось с саундтрека к фильму, который я приобрел исключительно из уважения к Джону Кейлу – для меня он в музыке то же, что Бунюэль в кино, Магритт и Эрнст в живописи. Абсолютная величина. Саундтрек меня заинтриговал настолько, что пришлось раскошелиться на фильм, а затем и книгу. Не жалею ни о единой потраченной копейке. «Американский психопат», это не просто диагноз современному общественному устройству, - это приговор. Безжалостный и беспощадный (но отнюдь не бессмысленный)…
Персонажа овеществляет Кристиан Бейл, отвоевавший эту роль у мальчика-луковки Лео ди Каприо. Хорошо ли Кристиан Бейл играет? Он, так его разэдак, родился в рубашке от Ike Behar, заляпанной кровью. He was born to do it. Даже если он больше ничего в своей жизни не сыграет (а он обязательно сыграет), все равно он – великий. Его Патрик Бейтман единственный киногерой, достойный встать в один ряд с Норманом Бейтсом. Ничего больше говорить не буду, этого определения достаточно.
2 апреля 2015, 12:51
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Сергей Золотарёв
7 ноября 2018, 16:09
Оценка
Офигенский фильм. Разве можно прожить без эмоций,чувств, музыки. Для 2002 года боевые сцены поставлены круто. Хочется не раз пересмотреть этот фильм.
7 ноября 2018, 16:09
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Мое вхождение в мир (я бы даже сказал – вселенную) «Американского психопата» началось с саундтрека к фильму, который я приобрел исключительно из уважения к Джону Кейлу – для меня он в музыке то же, что Бунюэль в кино, Магритт и Эрнст в живописи. Абсолютная величина. Саундтрек меня заинтриговал настолько, что пришлось раскошелиться на фильм, а затем и книгу. Не жалею ни о единой потраченной копейке. «Американский психопат», это не просто диагноз современному общественному устройству, - это приговор. Безжалостный и беспощадный (но отнюдь не бессмысленный)…
Персонажа овеществляет Кристиан Бейл, отвоевавший эту роль у мальчика-луковки Лео ди Каприо. Хорошо ли Кристиан Бейл играет? Он, так его разэдак, родился в рубашке от Ike Behar, заляпанной кровью. He was born to do it. Даже если он больше ничего в своей жизни не сыграет (а он обязательно сыграет), все равно он – великий. Его Патрик Бейтман единственный киногерой, достойный встать в один ряд с Норманом Бейтсом. Ничего больше говорить не буду, этого определения достаточно.
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