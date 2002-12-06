Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Equilibrium
7.7
Equilibrium - Trailer
Kinoafisha Films Equilibrium
7.7

Equilibrium

, 2002
Equilibrium
USA / Sci-Fi, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Equilibrium
7.7
Equilibrium - Trailer
Equilibrium  Trailer

Synopsis

In a fascist future where all forms of feeling are illegal, a man in charge of enforcing the law rises to overthrow the system.

Cast

Christian Bale
Christian Bale
John Preston
Emily Watson
Emily Watson
Mary O'Brien
Sean Bean
Sean Bean
Partridge
Angus Macfadyen
Angus Macfadyen
Dupont
Taye Diggs
Taye Diggs
Brandt
Dominic Purcell
Dominic Purcell
Seamus
Christian Kahrmann
Officer in Charge
John Keogh
John Keogh
Chemist
Sean Pertwee
Sean Pertwee
Father
William Fichtner
William Fichtner
Jurgen
Director Kurt Wimmer
Writer Kurt Wimmer
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2002
Online premiere 25 July 2003
World premiere 6 December 2002
Release date
27 February 2003 Russia Вест 16+
14 May 2003 Australia
6 December 2002 Brazil
25 April 2003 Canada
26 June 2003 Czechia U
2 July 2003 France
4 November 2003 Germany
14 March 2003 Great Britain
27 August 2004 Greece
6 December 2002 Hungary
14 March 2003 Ireland
11 July 2003 Italy
29 March 2003 Japan
27 February 2003 Kazakhstan
21 November 2003 Lithuania
4 November 2003 Netherlands
6 December 2002 Portugal
11 September 2003 Slovakia
2 October 2003 South Korea
6 December 2002 Spain
6 December 2002 USA
27 February 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $5,368,217
Production Dimension Films, Blue Tulip Productions
Also known as
Equilibrium, Cubic, Эквилибриум, Anthropino misos, Cái Giá Phải Trả, Cubic - uuden maailman kapinalliset, Echilibru, Ekvilibrij, Ekvilibriumas, Equilibrium - Gyilkos nyugalom, Equilibrium - Killer of Emotions, İsyan, Librium, Nak buat kha mai tong buat, Rebellion, Tasakaal, Ανθρώπινο μίσος, Еквилибријум, Еквилибриум, Еквілібріум, Равновесие, إكويليبريام, リベリオン, 重裝任務, リベリオン：2002, 이퀼리브리엄, 重装任务, Equilibrio

Film rating

7.7
Rate 62 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  593 In the Sci-Fi genre  92 In the Thriller genre  118 In films of USA  395 In films of 2002  12
Updated 19 December 2023

Film Trailers

All trailers
Equilibrium - Trailer
Equilibrium Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Partridge You always knew.
[begins to read from Yeats]
Partridge "But I, being poor, have only my dreams. I have spread my dreams under your feet. Tread softly because you tread on my dreams." I assume you dream, Preston.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Contrary to popular belief, no wires whatsoever were used during the production; every stunt that appeared to defy gravity was achieved by conventional methods. For example, the backflip off a motorbike was performed with the aid of a trampoline.

Similar films for Equilibrium

Ultraviolet
Ultraviolet Sci-Fi, Thriller, Action, Horror
2006, USA
5.0
The Matrix Revolutions
The Matrix Revolutions Action, Sci-Fi
2003, USA
6.0
Logan's Run
Logan's Run Romantic, Drama, Adventure, Sci-Fi
1976, USA
6.0
Mercy
Mercy Sci-Fi, Action, Crime, Thriller, Detective
2026, USA
6.0
Reign of Fire
Reign of Fire Thriller, Action, Sci-Fi
2002, Great Britain / Ireland / USA
6.0
Moon
Moon Thriller, Sci-Fi
2009, Great Britain
7.0
Sunshine
Sunshine Thriller, Sci-Fi
2007, Great Britain
7.0
Sin City
Sin City Crime, Thriller, Drama, Action
2005, USA
7.0
Harsh Times
Harsh Times Crime, Drama, Thriller
2005, USA
6.0
The Machinist
The Machinist Mystery, Drama, Thriller
2004, Spain
7.0
Back to Gaya
Back to Gaya Fairy Tale, Animation
2004, Germany / Great Britain / Spain
5.0
Elysium
Elysium Animation, Action, Sci-Fi
2003, South Korea
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more