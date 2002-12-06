|27 February 2003
|Russia
|Вест
|16+
|14 May 2003
|Australia
|6 December 2002
|Brazil
|25 April 2003
|Canada
|26 June 2003
|Czechia
|U
|2 July 2003
|France
|4 November 2003
|Germany
|14 March 2003
|Great Britain
|27 August 2004
|Greece
|6 December 2002
|Hungary
|14 March 2003
|Ireland
|11 July 2003
|Italy
|29 March 2003
|Japan
|27 February 2003
|Kazakhstan
|21 November 2003
|Lithuania
|4 November 2003
|Netherlands
|6 December 2002
|Portugal
|11 September 2003
|Slovakia
|2 October 2003
|South Korea
|6 December 2002
|Spain
|6 December 2002
|USA
|27 February 2003
|Ukraine
Contrary to popular belief, no wires whatsoever were used during the production; every stunt that appeared to defy gravity was achieved by conventional methods. For example, the backflip off a motorbike was performed with the aid of a trampoline.