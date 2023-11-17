Юмправа: Большое событие, 2023

Жанр: драма исторический музыка Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Год выпуска 2023 Премьера в мире 17 ноября 2023 Режиссер Айгарс Грауба В ролях Дайнис Грубе Янис Аманис Рудольф Апсе Раймонд Целмс Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат