Смотрите на
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Каспер. Легенда возвращается"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Юмправа: Большое событие
Jumprava: Lielais notikums
Юмправа: Большое событие, 2023
2023 / Латвия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
драма
исторический
музыка
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Режиссер
Айгарс Грауба
В ролях
Дайнис Грубе
Янис Аманис
Рудольф Апсе
Раймонд Целмс
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Написать отзыв
2022, Россия, комедия
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Астрал: Потомство
Отзывы
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?