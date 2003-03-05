«Госпожа горничная»: Рецензия Киноафиши

Четверг, 6 марта, день кинопремьер в Санкт-Петербурге, как всегда стоит нелегкий выбор между боевиком и мелодрамой. Поддавшись в преддверии 8 марта на уговоры своей девушки, отправляемся на Дженнифер Лопес. Поэтому данную рецензию прошу воспринимать, как борьбу профессионального долга и мужского отношения к женскому кино. А кино действительно женское, – Горничная с Манхеттена («maid in Manhattan», оригинальное название фильма) в оживших декорациях из Cosmopolitan. Через весь фильм идет множество линий, на освещении которых делают тиражи глянцевые женские журналы. Я насчитал 5 основных: - горничная, мечтающая о карьерном росте; - мать, растящая сына без отца; - доказать матери что я могу; - прекрасный принц и любовь. Но наверняка это не все, всегда есть вещи, которые волнуют женщин, но незаметны мужчине. Такое обилие женских проблем и вопросов на квадратный сантиметр кинопленки делают подобные фильмы популярными среди женской половины человечества, но это не фантастика и не футбол, поэтому мужчин такие фильмы увлекают очень редко. Не получилось и у этого фильма, мужская немногочисленная часть зала, скучала и язвительно комментировала отдельные моменты.

Зато женщины активно сопереживали целеустремленной героине Дженнифер Лопес в борьбе с жизненными трудностями в лице судьбы, начальства, бывшего мужа и проблем которые она сама себе создала с кандидатом в сенаторы. Как и вся продукция Голливуда в этом жанре «Госпожа горничная» заканчивается милым любому женскому сердцу счастливым концом. Одним словом легкий сентиментальный фильм только для женщин. Но именно поэтому такие фильмы должны обязательно быть в нашей жизни, они помогают нашим милым дамам отдыхать от окружающей их повседневности, от работы, от быта и от мужчин. Это часть нашей современной культуры. Другой вопрос кто должен потреблять эти произведения кинематографического искусства. Конечно, нужно ходить на такие фильмы парами, в этом случае мужчина кажется внимательным и заботливым, и у него добавляется аргументов в пользу совместного посещения Терминатора 3 или футбольного матча.