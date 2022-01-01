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Сфера
Сфера, 1998: актеры и роли
Sphere
Сфера
1998 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Сфера, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон
Barry Levinson
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Питер Койот
Peter Coyote
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Куин Латифа
Queen Latifah
Марга Гомес
Marga Gomez
Хьюи Льюис
Huey Lewis
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