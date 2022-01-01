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Киноафиша Фильмы Сфера Сфера, 1998: актеры и роли
Sphere Сфера 1998 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Сфера, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Питер Койот Питер Койот Peter Coyote Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Марга Гомес Marga Gomez Хьюи Льюис Huey Lewis
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