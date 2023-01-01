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Золотая чаша
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The Golden Bowl
Золотая чаша
2000 / США / Франция / Великобритания
6.5
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13
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Рейтинг IMDb: 5.9
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