Сердце тьмы, 1993

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о выходе в прокат О фильме Чарльз Марлоу — амбициозный капитан британского парохода, доставившего груз в самое сердце африканских джунглей, возвращается с ценнейшим грузом — слоновой костью.



На протяжении всего путешествия капитан неоднократно слышит имя некоего Куртца, которое произносится с оттенком благоговейного страха и ненависти.



Прибыв на сторожевую заставу, Марлоу пробирается к мрачному замку Куртца, окруженному человеческими черепами, тропическими зарослями и африканскими воинами.



В воздухе начинает пахнуть смертью, когда он находит тайник с огромными запасами слоновой кости. Развернуть 5.8 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 1993 Премьера в России 13 марта 1994 Премьера в мире 1 октября 1993 Возраст 16+ Режиссер Николас Роуг В ролях Тим Рот Джон Малкович Исаак Де Банколе Джеймс Фокс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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