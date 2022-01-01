Сердце тьмы, 1993

Чарльз Марлоу — амбициозный капитан британского парохода, доставившего груз в самое сердце африканских джунглей, возвращается с ценнейшим грузом — слоновой костью.
На протяжении всего путешествия капитан неоднократно слышит имя некоего Куртца, которое произносится с оттенком благоговейного страха и ненависти.
Прибыв на сторожевую заставу, Марлоу пробирается к мрачному замку Куртца, окруженному человеческими черепами, тропическими зарослями и африканскими воинами.
В воздухе начинает пахнуть смертью, когда он находит тайник с огромными запасами слоновой кости.