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Сердце тьмы
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Heart of Darkness

Сердце тьмы, 1993

1993 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Чарльз Марлоу — амбициозный капитан британского парохода, доставившего груз в самое сердце африканских джунглей, возвращается с ценнейшим грузом — слоновой костью.

На протяжении всего путешествия капитан неоднократно слышит имя некоего Куртца, которое произносится с оттенком благоговейного страха и ненависти.

Прибыв на сторожевую заставу, Марлоу пробирается к мрачному замку Куртца, окруженному человеческими черепами, тропическими зарослями и африканскими воинами.

В воздухе начинает пахнуть смертью, когда он находит тайник с огромными запасами слоновой кости.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 13 марта 1994
Премьера в мире 1 октября 1993
Возраст 16+
Режиссер
Николас Роуг
В ролях
Тим Рот
Тим Рот
Джон Малкович
Джон Малкович
Исаак Де Банколе
Исаак Де Банколе
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце тьмы 2 постера
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