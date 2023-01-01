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Золотая чаша
Киноафиша Фильмы Золотая чаша Золотая чаша, 2000: актеры и роли
The Golden Bowl Золотая чаша 2000 / США / Франция / Великобритания
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Золотая чаша, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори James Ivory
В ролях
Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл Kate Beckinsale Джеймс Фокс Джеймс Фокс James Fox Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Джереми Нортэм Джереми Нортэм Jeremy Northam Мадлен Поттер Madeleine Potter
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