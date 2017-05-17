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Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
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Клавдия Коршунова
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Дата рождения
8 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Клавдия Коршунова
Родилась 8 июня 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Клавдия Коршунова
Покой нам только снится
драма
2015, Литва / Франция / Россия
6.0
Дубровский
драма, криминал
2014, Россия
6.0
Путевка в жизнь
приключения
2013, Россия
4.0
Печорин
исторический, драма
2011, Россия
8.0
Сердца бумеранг
драма
2011, Россия
5.0
Каденции
драма
2010, Россия
7.0
Евразиец
драма
2010, Франция / Россия / Литва
7.0
Голубка
комедия, мелодрама, драма
2009, Россия
5.0
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В Крыму начались съемки сериала «А.Л.Ж.И.Р.»
В Крыму стартовали съёмочные работы над многосерийной исторической драмой «А.Л.Ж.И.Р.», производством которой занимается кинокомпания «Киноград» по заказу телеканала
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17 мая 2017 14:31
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