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Клавдия Коршунова

Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
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Дата рождения
8 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Клавдия Коршунова

Родилась 8 июня 1984 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Клавдия Коршунова
Покой нам только снится
Покой нам только снится
драма 2015, Литва / Франция / Россия
6.0
Дубровский
Дубровский
драма, криминал 2014, Россия
6.0
Путевка в жизнь
Путевка в жизнь
приключения 2013, Россия
4.0
Печорин
Печорин
исторический, драма 2011, Россия
8.0
Сердца бумеранг
Сердца бумеранг
драма 2011, Россия
5.0
Каденции
Каденции
драма 2010, Россия
7.0
Евразиец
Евразиец
драма 2010, Франция / Россия / Литва
7.0
Голубка
Голубка
комедия, мелодрама, драма 2009, Россия
5.0
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В Крыму начались съемки сериала «А.Л.Ж.И.Р.» В Крыму стартовали съёмочные работы над многосерийной исторической драмой «А.Л.Ж.И.Р.», производством которой занимается кинокомпания «Киноград» по заказу телеканала
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17 мая 2017 14:31
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