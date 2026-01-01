Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Берда Aleksandr Berda
Киноафиша Персоны Александр Берда

Александр Берда

Aleksandr Berda

Дата рождения
5 июня 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Волгоград, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Иди и смотри 8.1
Иди и смотри (1985)
Без сына не приходи 6.6
Без сына не приходи (1986)
Одна любовь на миллион 6.4
Одна любовь на миллион (2007)

Фильмография Александр Берда

Жанр
Год
Пигмалион
Пигмалион
спектакль 2019, Россия
Динозавр 3.9
Динозавр
комедия, криминал, детектив 2018, Россия
Одна любовь на миллион 6.4
Одна любовь на миллион Odna lyubov na million
криминал, мелодрама 2007, Россия
Солдатский декамерон 5.6
Солдатский декамерон Soldatskiy dekameron
мелодрама, мистика, комедия 2005, Россия
5.6
Лунные поляны Lunnye polyany
мелодрама 2002, Россия
На углу, у Патриарших 2 3.8
На углу, у Патриарших 2
детектив, криминал 2001, Россия
Барханов и его телохранитель 6.4
Барханов и его телохранитель Barkhanov and His Bodyguard
комедия, криминал 1996, Россия
На углу, у Патриарших 5.5
На углу, у Патриарших
детектив, криминал, мини-сериал 1995, Россия
Трень-брень 5.3
Трень-брень Tren bren
семейный, драма 1993, Украина
Маленький гигант большого секса 5.3
Маленький гигант большого секса Malenkiy gigant bolshogo seksa
комедия 1993, Россия
Алиса и букинист 4.3
Алиса и букинист Alisa i bukinist
боевик, мелодрама, криминал 1992, Россия
Штемп 5.8
Штемп Shtemp
боевик 1991, СССР
Испанская актриса для русского министра 5.1
Испанская актриса для русского министра A Spanish Actress for the Russian Minister
комедия 1990, СССР
Без сына не приходи 6.6
Без сына не приходи Bez syna ne prikhodi!
комедия 1986, СССР
Иди и смотри 8.1
Иди и смотри Idi i smotri
военный, драма 1985, СССР
Смотреть трейлер

Другие проекты Александр Берда
Пигмалион
16+

Пигмалион

Билеты
Интуиция
18+

Интуиция

Билеты
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше