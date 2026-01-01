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Александр Берда
Aleksandr Berda
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Александр Берда
Александр Берда
Aleksandr Berda
Дата рождения
5 июня 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Волгоград, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Современник. Другая сцена
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Популярные фильмы
8.1
Иди и смотри
(1985)
6.6
Без сына не приходи
(1986)
6.4
Одна любовь на миллион
(2007)
Фильмография Александр Берда
Жанр
Все
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Военный
Детектив
Драма
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Криминал
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Актер
15
Пигмалион
спектакль
2019, Россия
3.9
Динозавр
комедия, криминал, детектив
2018, Россия
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6.4
Одна любовь на миллион
Odna lyubov na million
криминал, мелодрама
2007, Россия
5.6
Солдатский декамерон
Soldatskiy dekameron
мелодрама, мистика, комедия
2005, Россия
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5.6
Лунные поляны
Lunnye polyany
мелодрама
2002, Россия
3.8
На углу, у Патриарших 2
детектив, криминал
2001, Россия
6.4
Барханов и его телохранитель
Barkhanov and His Bodyguard
комедия, криминал
1996, Россия
5.5
На углу, у Патриарших
детектив, криминал, мини-сериал
1995, Россия
5.3
Трень-брень
Tren bren
семейный, драма
1993, Украина
5.3
Маленький гигант большого секса
Malenkiy gigant bolshogo seksa
комедия
1993, Россия
4.3
Алиса и букинист
Alisa i bukinist
боевик, мелодрама, криминал
1992, Россия
5.8
Штемп
Shtemp
боевик
1991, СССР
5.1
Испанская актриса для русского министра
A Spanish Actress for the Russian Minister
комедия
1990, СССР
6.6
Без сына не приходи
Bez syna ne prikhodi!
комедия
1986, СССР
8.1
Иди и смотри
Idi i smotri
военный, драма
1985, СССР
Смотреть трейлер
Реклама 18+
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Другие проекты Александр Берда
16+
Пигмалион
Билеты
18+
Интуиция
Билеты
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