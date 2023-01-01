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Артур и месть Урдалака
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Arthur et la vengeance de Maltazard / Arthur and the Revenge of Maltazard
Артур и месть Урдалака
2009 / Франция
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7.7
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58
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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