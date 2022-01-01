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Артур и месть Урдалака Артур и месть Урдалака
Киноафиша Фильмы Артур и месть Урдалака Артур и месть Урдалака, 2009: актеры и роли
Arthur et la vengeance de Maltazard / Arthur and the Revenge of Maltazard Артур и месть Урдалака 2009 / Франция
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Артур и месть Урдалака, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Люк Бессон Люк Бессон Luc Besson
В ролях
Фредди Хаймор Фредди Хаймор Freddie Highmore Пенни Бэлфор Миа Фэрроу Миа Фэрроу Mia Farrow Мэттью Гондер Роберт Стэнтон Роберт Стэнтон Robert Stanton Томас Шлеккер Tomas Shlekker Андрей Григорьев-Аполлонов Тимати Тимати Валерия Козлова Виктор Вержбицкий Виктор Вержбицкий Андрей Фомин Андрей Фомин
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