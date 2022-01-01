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Напряги извилины
Напряги извилины, 2008: актеры и роли
Get Smart
Напряги извилины
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Напряги извилины, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Сигал
Peter Segal
В ролях
Стив Карелл
Steve Carell
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Алан Аркин
Alan Arkin
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Маси Ока
Masi Oka
Терри Крюс
Terry Crews
Дэвид Коэхнер
Кен Давитян
Ken Davitian
Нейт Торренс
Nate Torrence
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