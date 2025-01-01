Меню
Награды и номинации фильма Последний киногерой 1993

Золотая малина 1994 Золотая малина 1994
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
