Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний киногерой Последний киногерой
Киноафиша Фильмы Последний киногерой Последний киногерой, 1993: актеры и роли
Last Action Hero Последний киногерой 1993 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Последний киногерой, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан Джон МакТирнан John McTiernan
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Остин О' Энтони Куинн Энтони Куинн Anthony Quinn Арт Карни Арт Карни Art Carney Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Фрэнк МакРэй Том Нунан Tom Noonan Роберт Проски Robert Prosky Дэймон Уайанс Дэймон Уайанс Damon Wayans Мерседес Руэль Мерседес Руэль Mercedes Ruehl Ф. Мюррэй Абрахам Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham Бриджит Уилсон Бриджит Уилсон Brigit Wilson Маргарет О’Брайэн Margaret O'Brien
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Related video
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»
В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)
Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка
Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть
Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно
Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться
С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)
Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной
Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше