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Последний киногерой
Последний киногерой, 1993: актеры и роли
Last Action Hero
Последний киногерой
1993 / США
7.2
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Последний киногерой, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан
John McTiernan
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Остин О'
Энтони Куинн
Anthony Quinn
Арт Карни
Art Carney
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Фрэнк МакРэй
Том Нунан
Tom Noonan
Роберт Проски
Robert Prosky
Дэймон Уайанс
Damon Wayans
Мерседес Руэль
Mercedes Ruehl
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Бриджит Уилсон
Brigit Wilson
Маргарет О’Брайэн
Margaret O'Brien
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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