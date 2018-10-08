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Дэймон Уайанс
Дэймон Уайанс
Damon Wayans
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Дэймон Уайанс
Damon Wayans
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Дата рождения
4 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Дэймона Уайанса
Родился 4 сентября 1960 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэймона Уайанса
Марси Икс
комедия, мюзикл
2003, США
2.0
Пуленепробиваемый
боевик, комедия, криминал
1996, США
5.0
Майор Пэйн
комедия
1995, США
8.0
Последний киногерой
фэнтези, комедия, боевик, приключения
1993, США
7.0
Последний бойскаут
триллер, комедия, боевик, мистика
1991, США
7.0
Земные девушки легко доступны
фантастика, комедия, мелодрама
1988, Великобритания / США
7.0
Полицейский из Беверли-Хиллз
драма, боевик, триллер, комедия
1984, США
7.0
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8 октября 2018 00:05
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