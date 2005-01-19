Изноугуд или Калиф на час, 2005

Экранизация книги Рене Госинни и Жана Табари (серия комиксов о великом визире по имени Изноугуд, которая издается во Франции с 1966 г. и сейчас представлена в 27 странах мира). Комедия в стиле древних арабских легенд об отвратительном визире времен тысячи и одной ночи.

В славном городе Багдаде Изноугуд вынашивает коварный план по захвату трона Калифа святейшего и наимудрейшего Харуна Эль Пусаха. С помощью своего обаяния, гениальности и могущественных джинов-волшебников, он делает все, чтобы сорвать 250-ю свадьбу Калифа, жениться на прекрасной принцессе и занять вожделенный престол. Но он не учел лишь одного: юные принцессы не умеют хранить тайны... Коварные деяния злобного визиря и любовные интриги прекрасной принцессы полны искрометного французского юмора и неповторимого восточного колорита. Спеши, приключения Изноугуда начинаются!