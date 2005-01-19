Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Изноугуд или Калиф на час
Киноафиша Фильмы Изноугуд или Калиф на час
Iznogoud

Изноугуд или Калиф на час, 2005

2005 / Франция
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Экранизация книги Рене Госинни и Жана Табари (серия комиксов о великом визире по имени Изноугуд, которая издается во Франции с 1966 г. и сейчас представлена в 27 странах мира). Комедия в стиле древних арабских легенд об отвратительном визире времен тысячи и одной ночи.

В славном городе Багдаде Изноугуд вынашивает коварный план по захвату трона Калифа святейшего и наимудрейшего Харуна Эль Пусаха. С помощью своего обаяния, гениальности и могущественных джинов-волшебников, он делает все, чтобы сорвать 250-ю свадьбу Калифа, жениться на прекрасной принцессе и занять вожделенный престол. Но он не учел лишь одного: юные принцессы не умеют хранить тайны... Коварные деяния злобного визиря и любовные интриги прекрасной принцессы полны искрометного французского юмора и неповторимого восточного колорита. Спеши, приключения Изноугуда начинаются!

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 9 июня 2005
Премьера в мире 19 января 2005
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Патрик Брауде
В ролях
Микаэль Юн
Арно Шевье
Маглуа Делькро-Варо
Бернар Фарси
Бернар Фарси
Кад Мерад
Кад Мерад
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Изноугуд или Калиф на час
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами (2012)
7.428571
Снежок
Снежок (2011)
4.3636365
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх (2008)
7.470588
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D (2005)
7.3333335
Высший пилотаж
Высший пилотаж (2005)
6.6
Дежурный папа
Дежурный папа (2003)
6.6
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра (2002)
6.6153846
101 далматинец
101 далматинец (1996)
7.25
101 далматинец
101 далматинец (1961)
8.311476
Спецагенты на отдыхе
Спецагенты на отдыхе (2012)
4.9
Каникулы маленького Николя
Каникулы маленького Николя (2014)
6.5833335
Мои звезды прекрасны
Мои звезды прекрасны (2009)
7
Постер фильма Изноугуд или Калиф на час 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Gwen 2 апреля 2015, 12:51
мы с подругой хотим сходить на Изноугуда, да вот не знаю идти или нет?! … Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше