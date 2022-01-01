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Мэттью Сеттл
Мэттью Сеттл
Matthew Settle
О персоне
Фильмография
Мэттью Сеттл
Matthew Settle
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Дата рождения
17 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Хикори, Северная Каролина, США
Рост
178 см
Биография Мэттью Сеттла
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Фильмография Мэттью Сеттла
Уиджи. Доска дьявола
приключения, триллер, боевик
2014, США
6.0
Сдохни!
комедия, драма
2009, США
5.0
Ю-571
боевик, военный, драма
2000, Франция / США
5.0
Влечение
мелодрама, триллер, драма
2000, США
5.0
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