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Ю-571
Ю-571, 2000: актеры и роли
U-571
Ю-571
2000 / Франция / США
5.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Ю-571, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Мостоу
Jonathan Mostow
В ролях
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Харви Кайтел
Harvey Keitel
Джон Бон Джови
Джейк Уэбер
Jake Weber
Дэвид Кит
Т. С. Карсон
Томас Гири
Thomas Geary
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Мэттью Сеттл
Matthew Settle
Эрик Палладино
Erik Palladino
Дэйв Пауэр
Dave Power
Уилл Эстес
Will Estes
Дерк Читвуд
Derk Cheetwood
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