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Привидение
Отзывы о фильме «Привидение»
Ghost
Привидение
1990 / США
8.5
Оцените
115
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой. Страшного ничего нет. Со всех ужастиков понабрали и получился микс✊
Единственное что понравилось, это музыка. Хорошо подобранный саунд.
4/10
Цена фильма 100рублей
2 апреля 2015, 12:51
0
2
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qwew
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой(2). Длина 60 минут. Насчет музыки - я эти звуки слышал кучу раз в других проектах. В том числе музыку. За красивую пятую точку главной героини, которая каждые 2-3 минуты сияет крупным планом, ставлю 2/10. Сильно клонило в сон на особо затянутых моментах. То бишь большую часть фильма. Концовка очень оригинальная и резкая. Никто не ожидал такой провальной финальной сцены и продолжили сидеть, недоумевая, как можете фильм, за который они заплатили 250р закончиться настолько, ни чуть не преувеличивая скажу, глупо!
2 апреля 2015, 12:51
0
2
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ Ппц КАК МОЖНО БЫЛО так испортить фильм , такой ДИБИЛЬНОЙ КОНЦОВКОЙ ????
Так всё хорошо начиналось. Еонцовка просто убила , вообще безсмысленная !!!
Весь фильм насмарку
0 / 10
2 апреля 2015, 12:51
0
2
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Роман Заславский
24 апреля 2022, 10:29
Оценка
Один из лучших фильмов в истории кино !!!
24 апреля 2022, 10:29
0
0
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Единственное что понравилось, это музыка. Хорошо подобранный саунд.
4/10
Цена фильма 100рублей
Так всё хорошо начиналось. Еонцовка просто убила , вообще безсмысленная !!!
Весь фильм насмарку
0 / 10
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