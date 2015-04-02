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Привидение Привидение
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Ghost Привидение 1990 / США
8.5 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Привидение»

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой. Страшного ничего нет. Со всех ужастиков понабрали и получился микс✊

Единственное что понравилось, это музыка. Хорошо подобранный саунд.

4/10

Цена фильма 100рублей
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
qwew 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой(2). Длина 60 минут. Насчет музыки - я эти звуки слышал кучу раз в других проектах. В том числе музыку. За красивую пятую точку главной героини, которая каждые 2-3 минуты сияет крупным планом, ставлю 2/10. Сильно клонило в сон на особо затянутых моментах. То бишь большую часть фильма. Концовка очень оригинальная и резкая. Никто не ожидал такой провальной финальной сцены и продолжили сидеть, недоумевая, как можете фильм, за который они заплатили 250р закончиться настолько, ни чуть не преувеличивая скажу, глупо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ Ппц КАК МОЖНО БЫЛО так испортить фильм , такой ДИБИЛЬНОЙ КОНЦОВКОЙ ????

Так всё хорошо начиналось. Еонцовка просто убила , вообще безсмысленная !!!

Весь фильм насмарку

0 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман Заславский 24 апреля 2022, 10:29
Оценка
Один из лучших фильмов в истории кино !!!
24 апреля 2022, 10:29 Ответить
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