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Джерри Цукер
Джерри Цукер
Jerry Zucker
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Джерри Цукер
Jerry Zucker
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Дата рождения
11 марта 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джерри Цукер
Режиссер, сценарист, актер. Родился 11 марта 1950 года. Милуоки, Висконсин, США
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Фильмография Джерри Цукер
Крысиные бега
комедия
2001, США
7.0
Первый рыцарь
приключения, драма
1995, США
6.0
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
8.0
Безжалостные люди
комедия, криминал
1986, США
7.0
Совершенно секретно!
боевик, комедия, мелодрама
1984, США / Великобритания
7.0
Аэроплан
комедия, мелодрама
1980, США
7.0
Высшая школа рок-н-ролла
комедия, мюзикл
1979, США
6.0
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