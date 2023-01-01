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Привидение Привидение
Киноафиша Фильмы Привидение Привидение, 1990: актеры и роли
Ghost Привидение 1990 / США
8.5 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Привидение, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джерри Цукер Джерри Цукер Jerry Zucker
В ролях
Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Деми Мур Деми Мур Demi Moore Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Тони Голдуин Тони Голдуин Tony Goldwyn Армилия МакКуин Гэйл Боггс Рик Авилес Rick Aviles Винсент Скьявелли Vincent Schiavelli
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