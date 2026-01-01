Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа может»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Привидение
Награды и номинации фильма Привидение
Награды и номинации фильма Привидение 1990
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вопросы и ответы
Оскар 1991
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Best Make Up Artist
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667