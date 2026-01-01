Оповещения от Киноафиши
Оскар 1991 Оскар 1991
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Best Make Up Artist
Номинант
 Best Special Visual Effects
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
