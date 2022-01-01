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Николай Рыбников
Николай Рыбников
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Николай Рыбников
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Дата рождения
13 декабря 1930
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
22 октября 1990
Карьера
Актер
Биография Николая Рыбникова
Родился 13 декабря 1930 года. Борисоглебск, СССР (Россия).
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Фильмография Николая Рыбникова
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама
1985, СССР
6.0
Будь здоров, дорогой!
комедия
1981, СССР
6.0
Вторая весна
драма
1979, СССР
6.0
Уходя — уходи
комедия
1978, СССР
6.0
Вторая попытка Виктора Крохина
драма
1977, СССР
6.0
Есть идея!
комедия
1977, СССР
6.0
Семья Ивановых
драма
1975, СССР
5.0
Мраморный дом
приключения
1972, СССР
7.0
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