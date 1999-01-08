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Люсьена Овчинникова

Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
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Дата рождения
10 сентября 1931
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
8 января 1999
Биография Люсьены Овчинниковой

Родилась 10 сентября 1931 года. Олевск, СССР.

Фильмография Люсьены Овчинниковой
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
сказка, семейный 1991, Россия
7.0
Валентин и Валентина
Валентин и Валентина
мелодрама, драма 1985, СССР
7.0
Колыбельная для мужчин
Колыбельная для мужчин
драма 1978, СССР
6.0
Двадцать дней без войны
Двадцать дней без войны
драма 1976, СССР
7.0
Большое космическое путешествие
Большое космическое путешествие
фантастика, детский, мелодрама, семейный 1974, СССР
6.0
Детство Ратибора
Детство Ратибора
короткометражный, анимация 1973, СССР
7.0
Фока - на все руки дока
Фока - на все руки дока
анимация 1972, СССР
7.0
Большая перемена
Большая перемена
мелодрама 1972, СССР
8.0
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