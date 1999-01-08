Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Люсьена Овчинникова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 сентября 1931
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
8 января 1999
Биография Люсьены Овчинниковой
Родилась 10 сентября 1931 года. Олевск, СССР.
Развернуть
Фильмография Люсьены Овчинниковой
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
сказка, семейный
1991, Россия
7.0
Валентин и Валентина
мелодрама, драма
1985, СССР
7.0
Колыбельная для мужчин
драма
1978, СССР
6.0
Двадцать дней без войны
драма
1976, СССР
7.0
Большое космическое путешествие
фантастика, детский, мелодрама, семейный
1974, СССР
6.0
Детство Ратибора
короткометражный, анимация
1973, СССР
7.0
Фока - на все руки дока
анимация
1972, СССР
7.0
Большая перемена
мелодрама
1972, СССР
8.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России