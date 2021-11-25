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Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
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Надежда Румянцева
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Дата рождения
9 сентября 1930
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
8 апреля 2008
Карьера
Актриса
Биография Надежды Румянцевой
Родилась 9 сентября 1930 года. Потапово, Смоленская область, СССР (Россия).
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Фильмография Надежды Румянцевой
Чудная долина
мелодрама, комедия
2004, Россия
7.0
Какой звук издает комар?
анимация
1988,
5.0
Женатый холостяк
комедия, мюзикл
1983, СССР
7.0
Ёжик плюс черепаха
анимация
1981, СССР
7.0
Мальчик с пальчик
анимация
1977, СССР
6.0
38 попугаев
анимация
1976,
7.0
Крепкий орешек
военный, комедия
1968, СССР
6.0
Черт с портфелем
комедия
1966, СССР
6.0
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Статьи о персоне
Почему Нину в «Кавказской пленнице» озвучивала Румянцева?
Существует несколько версий, почему Нину в фильме «Кавказской пленница, или Новые приключения Шурика» озвучивала актриса Надежда Румянцева.
Написать
25 ноября 2021 10:32
Кто играл Нину в «Кавказской пленнице»?
Роль Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» сыграла Наталья Варлей.
Написать
22 ноября 2021 17:38
Кто озвучивает «кавказскую пленницу» Нину и почему?
Нину из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», сыгранную Натальей Варлей, озвучила актриса Надежда Румянцева.
Написать
22 ноября 2021 16:08
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