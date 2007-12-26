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Нина Меньшикова
Nina Menshikova
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Нина Меньшикова
Нина Меньшикова
Nina Menshikova
Дата рождения
8 августа 1928
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
26 декабря 2007
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Нины Меньшиковой
Родилась 8 августа 1928 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.9
Девчата
(1961)
7.8
Доживем до понедельника
(1968)
7.8
Сто дней после детства
(1975)
Фильмография Нины Меньшиковой
7.2
Визит к Минотавру
приключения, криминал, детектив, мини-сериал
1987, СССР
5.1
Господин гимназист
Gospodin gimnazist
драма
1985, СССР
7.1
В небе "Ночные ведьмы"
V nebe 'Nochnye vedmy'
военный
1981, СССР
6.8
Шестой
Shestoy
боевик
1981, СССР
5.9
Моя Анфиса
Moya Anfisa
комедия, мелодрама
1979, СССР
7.3
Школьный вальс
Shkolnyy vals
мелодрама
1977, СССР
5.6
«Посейдон» спешит на помощь
'Poseidon' speshit na pomoshch
боевик, приключения
1977, СССР
7.8
Сто дней после детства
Sto dney posle detstva
семейный, мелодрама, драма
1975, СССР
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Новости личной жизни Нине Меньшиковой
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