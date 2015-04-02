Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Господа офицеры: спасти императора Господа офицеры: спасти императора
Киноафиша Фильмы Господа офицеры: спасти императора Отзывы о фильме «Господа офицеры: спасти императора»
Господа офицеры: спасти императора 2008 / Россия
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Господа офицеры: спасти императора»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

 1918 год, Россия захлебывается в гражданской войне. Красные травят белых, белые режут красных, самопровозглашенные гетманы и батьки поощряют мародерства и бандитизм; красный террор, белый террор, анархия – хаос в стране, одним словом. Тут на фоне общего пожарища постепенно возникают силуэты бравых ребят на конях. Ничего не напоминает? При виде этого кадра отделаться от устойчивых ассоциаций с «Неуловимыми…» совершенно невозможно. Вот только идеология сменилась,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ксюха 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный, мне очень понравилось!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ля-ля 2 апреля 2015, 12:51
Муть какая-то получилась!Может,потому,что финал был известне заранее...

"Власть меняется" - терькрасные плохие -это тоже было не совсем приятно!✊

В конце концов,теперь правды не знает никто,и известные события лучше бы излагать нейтрально...

Как там ругаются,что все присягали царю,так и все создатели фильма был в партии и жили в союзе!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
artem 2 апреля 2015, 12:51
Да,фильм классный,я уроки из-за него прогулял с девушкой в кино ходил.✊ .Но отец узнал,что я не был в школе,приказал мне снять трусы и штаны, ивыпорол меня ремнем по голой попе.Было больно и обидно.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
studentosk 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ali от 22/04/2008 - 21:36:42


там и была показана страшность и пустота
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
studentosk 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ali от 22/04/2008 - 21:36:42


"наших имен не запомнит Россия

наши следы заметелят снега..."

да я не могу объективно судить сейчас о Фомине как режиссере картины, ибо мне ближе этот фильм чем тот же Рэмбо 4.

вот сидит какой то отпрыск 80-х в голубой маечке и что то писюкает используя смайлы... да что ты понимаешь черт тебя дери...

пустота в том что убивают друг друга просто так... "братоубийство"... как у Талькова: "Ты идешь воевать за народную власть со своим же народом"... вот она пустота... в картине показан выдуманный пусть сюжет, но это лишь отрывок.. срезок, если угодно, отрывок, эпизод происходившего...

когда есаул выстрелил в землю а не в моряка - вот она пустота, когда полковник белых предал за золото своих в самом начале - вот она пустота, а в конце показано золото... мол вот оно - людское, вот он грех то.... еще в 16 веке Нил Сорский об этом писал как о главном грехе...

можно скоко угодно придумывать - мол .. а кто телегу дал царю с семьей в конце? а как они освободились? а че? а как они проедут дальше, ведь остановят и все равно расстреляют?... это просто режиссерский сюжет мать вашу... так и с остальными эпизодами.. придираться смысла нет... погибают по одному? ну и пусть... на то они и подготовленная группа из 7-8 человек...

сидит тут судит... интересно на тебя было бы посмотреть, родись ты в те годы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Изумительный Морис
Изумительный Морис 18 комментариев
Бешенство
Бешенство 4 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 173 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания 1 комментарий
Папы против мам
Папы против мам 11 комментариев
Знакомство родителей
Знакомство родителей 8 комментариев
Нюрнберг
Нюрнберг 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 362 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши