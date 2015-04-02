1918 год, Россия захлебывается в гражданской войне. Красные травят белых, белые режут красных, самопровозглашенные гетманы и батьки поощряют мародерства и бандитизм; красный террор, белый террор, анархия – хаос в стране, одним словом. Тут на фоне общего пожарища постепенно возникают силуэты бравых ребят на конях. Ничего не напоминает? При виде этого кадра отделаться от устойчивых ассоциаций с «Неуловимыми…» совершенно невозможно. Вот только идеология сменилась,…
"Власть меняется" - терькрасные плохие -это тоже было не совсем приятно!✊
В конце концов,теперь правды не знает никто,и известные события лучше бы излагать нейтрально...
Как там ругаются,что все присягали царю,так и все создатели фильма был в партии и жили в союзе!
там и была показана страшность и пустота
"наших имен не запомнит Россия
наши следы заметелят снега..."
да я не могу объективно судить сейчас о Фомине как режиссере картины, ибо мне ближе этот фильм чем тот же Рэмбо 4.
вот сидит какой то отпрыск 80-х в голубой маечке и что то писюкает используя смайлы... да что ты понимаешь черт тебя дери...
пустота в том что убивают друг друга просто так... "братоубийство"... как у Талькова: "Ты идешь воевать за народную власть со своим же народом"... вот она пустота... в картине показан выдуманный пусть сюжет, но это лишь отрывок.. срезок, если угодно, отрывок, эпизод происходившего...
когда есаул выстрелил в землю а не в моряка - вот она пустота, когда полковник белых предал за золото своих в самом начале - вот она пустота, а в конце показано золото... мол вот оно - людское, вот он грех то.... еще в 16 веке Нил Сорский об этом писал как о главном грехе...
можно скоко угодно придумывать - мол .. а кто телегу дал царю с семьей в конце? а как они освободились? а че? а как они проедут дальше, ведь остановят и все равно расстреляют?... это просто режиссерский сюжет мать вашу... так и с остальными эпизодами.. придираться смысла нет... погибают по одному? ну и пусть... на то они и подготовленная группа из 7-8 человек...
сидит тут судит... интересно на тебя было бы посмотреть, родись ты в те годы
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