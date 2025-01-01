В семью жуликоватого купца и лавочника Григория Цыбукина приезжает на побывку старший сын, уехавший в Петербург, где он работает сыщиком. Родители принимают решение женить его — сыну уже 28 лет. Находят бедную, но красивую, чистую и скромную девушку, которая безропотно выходит замуж за уже порядком потасканного и лысеющего человека из города, прилично «закладывающего за воротник». Имеет место развеселая свадьба, и муж уезжает, оставляя в семье еще одну работницу…
|1 января 1994
|Россия
|12+
|1 января 1994
|Казахстан
|1 января 1994
|Украина