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Постер фильма Колечко золотое, букет из алых роз
1 постер
Киноафиша Фильмы Колечко золотое, букет из алых роз

Колечко золотое, букет из алых роз

Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz 18+
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О фильме

В семью жуликоватого купца и лавочника Григория Цыбукина приезжает на побывку старший сын, уехавший в Петербург, где он работает сыщиком. Родители принимают решение женить его — сыну уже 28 лет. Находят бедную, но красивую, чистую и скромную девушку, которая безропотно выходит замуж за уже порядком потасканного и лысеющего человека из города, прилично «закладывающего за воротник». Имеет место развеселая свадьба, и муж уезжает, оставляя в семье еще одну работницу…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 января 1994
Дата выхода
1 января 1994 Россия 12+
1 января 1994 Казахстан
1 января 1994 Украина
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz, Колечко золотое, букет из алых роз
Режиссер
Дмитрий Долинин
В ролях
Елена Корикова
Елена Корикова
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
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