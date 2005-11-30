Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Æon Flux
5.9
Kinoafisha Films Æon Flux
5.9

Æon Flux

, 2005
Aeon Flux
USA / Action, Drama, Adventure, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Æon Flux
5.9

Cast

Charlize Theron
Charlize Theron
Aeon Flux
Marton Csokas
Marton Csokas
Trevor Goodchild
Jonny Lee Miller
Jonny Lee Miller
Oren Goodchild
Sophie Okonedo
Sophie Okonedo
Sithandra
Amelia Warner
Amelia Warner
Una Flux
Caroline Chikezie
Freya
Frances McDormand
Frances McDormand
Handler
Pete Postlethwaite
Keeper
Nikolai Kinski
Nikolai Kinski
Claudius
Paterson Joseph
Paterson Joseph
Giroux
Director Karyn Kusama
Writer Peter Chung, Phil Hay, Matt Manfredi
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 March 2022
World premiere 30 November 2005
Release date
1 December 2005 Russia UPI 18+
1 December 2005 Armenia
23 February 2006 Australia
3 February 2006 Austria
1 December 2005 Belarus
8 February 2006 Belgium
24 February 2006 Brazil
2 December 2005 Canada
16 March 2006 Czechia
3 March 2006 Denmark
31 May 2006 Egypt
10 March 2006 Estonia
8 February 2006 France
16 February 2006 Germany
17 February 2006 Great Britain
21 June 2006 Greece
10 March 2006 Iceland
17 February 2006 Ireland
23 February 2006 Israel
24 February 2006 Italy
11 March 2006 Japan
1 December 2005 Kazakhstan
9 January 2006 Kuwait
2 December 2005 Malaysia
20 January 2006 Mexico
23 February 2006 Netherlands
30 November 2005 New Zealand
17 February 2006 Norway
17 March 2006 Panama
15 February 2006 Philippines
3 March 2006 Poland
16 February 2006 Portugal
2 December 2005 Singapore
22 June 2006 South Korea
5 January 2006 Spain
24 February 2006 Sweden
16 February 2006 Switzerland
2 December 2005 Thailand
17 February 2006 Turkey
2 December 2005 USA
1 December 2005 Ukraine
3 March 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $62,000,000
Worldwide Gross $53,321,673
Production Paramount Pictures, Lakeshore Entertainment, Valhalla Motion Pictures
Also known as
Æon Flux, Aeon Flux, Aeona Fluksa, Eon Flaks, Eon Fluks, Gelecek Flux'ta, Nebeski atentator, Thành Phố Cạm Bẫy, Аеонфлукс, Еон Флакс, Эон Флакс, イーオン・フラックス, 倩影刺客, 魔力女战士, 魅影刺客, AEon Flux - Il futuro ha inizio, Æon Flux - Blicke der Zukunft ins Auge, 万古流传

Film rating

5.9
Rate 18 votes
5.4 IMDb
Write review
Updated 18 June 2024
Listen to the
soundtrack Æon Flux

Quotes

Æon Flux [Sithandra's feet was turned into a second set of hands] How are the modifications?
Sithandra [scoops up firearm with one of her extra hands, holsters dagger with the other] Useful. You should have it done.
Æon Flux I like my shoes.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Æon Flux

Ultraviolet
Ultraviolet Sci-Fi, Thriller, Action, Horror
2006, USA
5.0
Elektra
Elektra Crime, Adventure, Action, Drama
2005, USA
5.0
Snow White and the Huntsman
Snow White and the Huntsman Fairy Tale, Adventure, Action
2012, USA
6.0
Underworld Awakening
Underworld Awakening Sci-Fi, Horror, Action
2012, USA
6.0
Wolfhound
Wolfhound Action, Fantasy, Adventure
2006, Russia
5.0
Sky Captain and the World of Tomorrow
Sky Captain and the World of Tomorrow Adventure, Thriller, Sci-Fi, Action
2004, USA / Great Britain / Germany
6.0
Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life
Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life Sci-Fi, Adventure, Action
2003, USA / Germany / Japan / Great Britain / Netherlands
6.0
Lara Croft: Tomb Raider
Lara Croft: Tomb Raider Action, Fantasy, Adventure
2001, Great Britain / USA / Germany / Japan
5.0
Hackers
Hackers Thriller, Action, Crime
1995, USA
6.0
Destroyer
Destroyer Action, Thriller, Drama
2018, USA
6.0
Everly
Everly Action, Thriller
2014, USA
5.0
Mad Max: Fury Road
Mad Max: Fury Road Adventure, Action
2015, Australia / USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more