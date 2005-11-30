|1 December 2005
|Russia
|UPI
|18+
|1 December 2005
|Armenia
|23 February 2006
|Australia
|3 February 2006
|Austria
|1 December 2005
|Belarus
|8 February 2006
|Belgium
|24 February 2006
|Brazil
|2 December 2005
|Canada
|16 March 2006
|Czechia
|3 March 2006
|Denmark
|31 May 2006
|Egypt
|10 March 2006
|Estonia
|8 February 2006
|France
|16 February 2006
|Germany
|17 February 2006
|Great Britain
|21 June 2006
|Greece
|10 March 2006
|Iceland
|17 February 2006
|Ireland
|23 February 2006
|Israel
|24 February 2006
|Italy
|11 March 2006
|Japan
|1 December 2005
|Kazakhstan
|9 January 2006
|Kuwait
|2 December 2005
|Malaysia
|20 January 2006
|Mexico
|23 February 2006
|Netherlands
|30 November 2005
|New Zealand
|17 February 2006
|Norway
|17 March 2006
|Panama
|15 February 2006
|Philippines
|3 March 2006
|Poland
|16 February 2006
|Portugal
|2 December 2005
|Singapore
|22 June 2006
|South Korea
|5 January 2006
|Spain
|24 February 2006
|Sweden
|16 February 2006
|Switzerland
|2 December 2005
|Thailand
|17 February 2006
|Turkey
|2 December 2005
|USA
|1 December 2005
|Ukraine
|3 March 2006
|Venezuela