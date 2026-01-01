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Фильмография
Николай Кински
Nikolai Kinski
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Персоны
Николай Кински
Николай Кински
Nikolai Kinski
Дата рождения
30 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Николая Кински
Родился 30 июля 1976 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.8
Девушка из Кёльна
(2025)
7.4
Берлинская резидентура
(2016)
7.1
Варвары
(2020)
Фильмография Николая Кински
7.1
Опасные отношения
Over Your Dead Body
триллер, боевик, комедия
2026, США / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
7.8
Девушка из Кёльна
Köln 75
драма, музыка
2025, Бельгия / Германия / Польша
Смотреть трейлер
7.1
Варвары
драма, боевик, исторический
2020, Германия
7.1
Фабрика грёз
Traumfabrik
драма, мелодрама, комедия
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Берлинская резидентура
драма, триллер
2016, США
6.2
На гребне волны
Point Break
боевик
2015, США / Германия / Китай
Смотреть трейлер
Рецензия
5.3
1915
1915
драма
2015, США
Смотреть трейлер
6.6
Ив Сен-Лоран
Yves Saint Laurent
драма
2014, Франция
Смотреть трейлер
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Интересные факты о Николая Кински
- Сводный брат Настасьи Кински.
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