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Николай Кински
Николай Кински
Nikolai Kinski
О персоне
Фильмография
Николай Кински
Nikolai Kinski
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Дата рождения
30 июля 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Николая Кински
Родился 30 июля 1976 года. Париж, Франция.
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Интересные факты о Николая Кински
- Сводный брат Настасьи Кински.
Фильмография Николая Кински
Фабрика грёз
драма, мелодрама, комедия
2019, Германия
7.0
1915
драма
2015, США
7.0
Ив Сен-Лоран
драма
2014, Франция
7.0
Посмертный
мелодрама, драма, комедия
2014, США
5.0
Графиня
исторический, документальный, триллер
2009, Франция / Германия
8.0
Климт
биография
2006, Франция / Австрия / Германия / Великобритания
5.0
Фэй Грим
боевик, триллер
2006, США / Германия
6.0
Паганини
биография, драма
1989, Италия / Франция
5.0
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