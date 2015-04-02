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Эон Флакс
Отзывы о фильме «Эон Флакс»
Aeon Flux
Эон Флакс
2005 / США
6.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Зая
2 апреля 2015, 12:51
А о чем этот фильм? Кто-нибудь знает?
2 апреля 2015, 12:51
0
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OSS
2 апреля 2015, 12:51
Полный отстой. Кто не хочет потерять время на бездарном фильме, не ходите.
Мало того, что сюжет СВЕРХ убогий, так ещё и полон несуразности и тупости. Так же убогие спецэффекты кроме колыхания травы с иглами и зависшей над ней героиней ничего нет, но неё видимо и ушло пол бюджета фильма.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Димчик
2 апреля 2015, 12:51
А по мне так хорошое красочное одноразовое кино ...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 02/12/2005 - 10:21:34):
Однако Шарлиз Терон интереснее героини Острова.
Да лан актриса в острове просто мисс сексопильность, а Шерлиз Стерон страшилка даже не сотря на гримм (И ненакрашееная страшная и накрашенная(с))
А уж про костюмы в фильме я вообще молу. Чуть усовершенствованные современные костюмы, причем усовершенствование в сторону тупости. Я вообще ржал когда в начале фильма актриса идёт в плаще щеголя ляжками я плакалЪ (c)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
А свадебные платья, в которых героини приходят на встречу со своим лидером, ну умора ;) и мир показанный в фильме не как не тянет на 2415 год, зато очень похож на средние века того, что касается обстановки и гос стоя. Там даже имеются всем знакомые по школьным учебникам и фильмам про средневековье крепостные стены. ;)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 02/12/2005 - 13:19:06):
А как же должен выглядень этот мир в этом году?
Этого нам, конечно, представить де дано, мы даже врятли сможем сейчас представить мир 2050 года. Но надо же проявлять фантазию как в “Пятом элементе”, а не брать за основу средневековый строй.
PS А как вам прогулка по продуктовому рынку главной героини фильма? Я уж думаю к 2415 году супермаркеты будут уже повсеместно, или по крайне мере все перейдут на принципиально новый вид покупки еды.
Или те же портреты вождя на улице это же соц строй, какое там будущее. Ну, смешно ей богу.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ножницы
2 апреля 2015, 12:51
Дикий бред - просто слов нет как было жалко 150 рублей и 2 часа жизни!!! Ни за что никому не советую!
2 апреля 2015, 12:51
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ножницы, 03/12/2005 - 19:42:17):
Re: Эон Флакс (03 декабря 2005 19:42:17)
Дикий бред - просто слов нет как было жалко 150 рублей и 2 часа жизни!!! Ни за что никому не советую!
100% согласен!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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JayToby
2 апреля 2015, 12:51
Короче ничего не понятно! Парням нравится! Такая девочка снимается! А девушкам наоборот!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Извиняюсь, конечно, за такую резкость. Но филь то и правда шитовый и это не только моё мнение, когда выходил из кинотеатра рядом шла группу молодых людей лет по 20-23 дык они все в захлёб говорили, что фильм полный отстой, только Шарлин Терон радует, да и то в некоторых фильмах она получше сыграла.
2 апреля 2015, 12:51
0
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сОНИКА -ЦВЕТОЧЕК
2 апреля 2015, 12:51
Как же я разочаровалась!! Шарлиз Терон не тянет на крутую тетку, с такими ногами и худыми руками не верю что она крутая и будущее тоже ужасное!! Я ожидала кучу спецэффектов и прочих наворотов, нет этого в фильме. а еще: КОГДА ОНА РАЗКОВЫРЯЛА СПИНУ ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬСЯ С ТЕМНОКОЖЕЙ ТЕТКОЙ С РУКАМИ ВМЕСТО НОГ, ТО В ОДНОМ КАДРЕ ОНА ЗА СПИНУ ДЕРЖИТЬСЯ А ПОТОМ НЕ ДЕРЖИТЬСЯ, ХОТЯ ДОЛЖНА!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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helga
2 апреля 2015, 12:51
О чем тут базар? Те, кто любят фантастику, фильм должен понравиться. Он очень динамичный, есть явные режиссерские находски в смысле фантазии... И фильм довольно навороченный... Каждый раз, когда думаешь, что он приближается к концу, все опять начинается по новой...
Я люблю "другое" кино, но выходила из зала в приподнятом настроении...
2 апреля 2015, 12:51
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Мало того, что сюжет СВЕРХ убогий, так ещё и полон несуразности и тупости. Так же убогие спецэффекты кроме колыхания травы с иглами и зависшей над ней героиней ничего нет, но неё видимо и ушло пол бюджета фильма.
Да лан актриса в острове просто мисс сексопильность, а Шерлиз Стерон страшилка даже не сотря на гримм (И ненакрашееная страшная и накрашенная(с))
А уж про костюмы в фильме я вообще молу. Чуть усовершенствованные современные костюмы, причем усовершенствование в сторону тупости. Я вообще ржал когда в начале фильма актриса идёт в плаще щеголя ляжками я плакалЪ (c)
Этого нам, конечно, представить де дано, мы даже врятли сможем сейчас представить мир 2050 года. Но надо же проявлять фантазию как в “Пятом элементе”, а не брать за основу средневековый строй.
PS А как вам прогулка по продуктовому рынку главной героини фильма? Я уж думаю к 2415 году супермаркеты будут уже повсеместно, или по крайне мере все перейдут на принципиально новый вид покупки еды.
Или те же портреты вождя на улице это же соц строй, какое там будущее. Ну, смешно ей богу.
Дикий бред - просто слов нет как было жалко 150 рублей и 2 часа жизни!!! Ни за что никому не советую!
100% согласен!!!
Я люблю "другое" кино, но выходила из зала в приподнятом настроении...
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