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А.Дж. Кук
А.Дж. Кук
A.J. Cook
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А.Дж. Кук
A.J. Cook
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Дата рождения
22 июля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография А.Дж. Кук
Родилась 22 июля 1978 года. Онтарио, Канада.
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Фильмография А.Дж. Кук
Оборотень
детектив, ужасы, триллер
2013, США
6.0
Отмороженные
комедия
2001, США
6.0
Девственницы-самоубийцы
драма, мистика
1999, США
7.0
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Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне
На данный момент также ведутся переговоры с шоураннером сериала Эрикой Мессер.
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7 февраля 2022 16:37
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