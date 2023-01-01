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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Девственницы-самоубийцы
Девственницы-самоубийцы, 1999: актеры и роли
The Virgin Suicides
Девственницы-самоубийцы
1999 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Девственницы-самоубийцы, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
София Коппола
Sofia Coppola
В ролях
Джеймс Вудс
James Woods
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Скотт Гленн
Scott Glenn
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
А.Дж. Кук
A.J. Cook
Ханна Р. Холл
Hanna R. Hall
Лесли Хэйман
Челси Суэйн
Энтони ДеСимон
Ли Кэйган
Роберт Шварцман
Ноа Шебиб
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
Майкл Паре
Michael Paré
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