Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девственницы-самоубийцы Девственницы-самоубийцы
Киноафиша Фильмы Девственницы-самоубийцы Девственницы-самоубийцы, 1999: актеры и роли
The Virgin Suicides Девственницы-самоубийцы 1999 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девственницы-самоубийцы, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
София Коппола София Коппола Sofia Coppola
В ролях
Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Джош Хартнетт Джош Хартнетт Josh Hartnett Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito А.Дж. Кук А.Дж. Кук A.J. Cook Ханна Р. Холл Hanna R. Hall Лесли Хэйман Челси Суэйн Энтони ДеСимон Ли Кэйган Роберт Шварцман Ноа Шебиб Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Хайден Кристенсен Хайден Кристенсен Hayden Christensen Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Кэтлин Тёрнер Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner Майкл Паре Майкл Паре Michael Paré
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App