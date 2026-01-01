Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Девственницы-самоубийцы 1999

Каннский кинофестиваль 1999 Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
 Золотая камера
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best New Filmmaker
Победитель
