Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун
Natascha McElhone
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Наташа МакЭлхоун
Natascha McElhone
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Наташа МакЭлхоун
Развернуть
Фильмография Наташа МакЭлхоун
Лондон-Таун
драма
2016, США
6.0
Мистер Черч
драма
2016, США
7.0
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма
2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
Дитя
драма
2010, Великобритания
6.0
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения
2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.0
Полный облом
комедия, триллер
2006, Великобритания
6.0
Лорел каньон
драма, мюзикл
2002, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Наташа МакЭлхоун
Все фотографии
Все фотографии
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Человечество борется за выживание в новом трейлере фантастического сериала Halo
В новом проморолике показали еще больше взрывного экшена, а также обозначили драматический аспект истории.
Написать
15 марта 2022 13:12
Paramount+ продлил сериал Halo на второй сезон еще до премьеры первого
Продолжением займется новый шоураннер.
Написать
16 февраля 2022 14:21
Появились новые кадры из сериала по видеоигре Halo
На изображениях представлены Мастер Чиф и красочные футуристические локации.
Написать
1 февраля 2022 11:13
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"