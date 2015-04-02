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В 1-й сцене III акта самой знаменитой из шекспировских трагедий принц Гамлет наедине с самим собою исследует вопрос о загробной драматургии сновидений: «…Умереть, уснуть. – Уснуть! / И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; / Какие сны приснятся в смертном сне, / Когда мы сбросим этот бренный шум…» Известный сценарист-комедиограф Владимир Зайкин и переписавший его сценарий режиссер Алексей Зернов решили показать въяве, что могло бы (или, вернее, не могло…