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Шекспиру и не снилось Шекспиру и не снилось
Киноафиша Фильмы Шекспиру и не снилось Отзывы о фильме «Шекспиру и не снилось»
Шекспиру и не снилось 2007 / Россия
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Шекспиру и не снилось»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 1-й сцене III акта самой знаменитой из шекспировских трагедий принц Гамлет наедине с самим собою исследует вопрос о загробной драматургии сновидений: «…Умереть, уснуть. – Уснуть! / И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; / Какие сны приснятся в смертном сне, / Когда мы сбросим этот бренный шум…» Известный сценарист-комедиограф Владимир Зайкин и переписавший его сценарий режиссер Алексей Зернов решили показать въяве, что могло бы (или, вернее, не могло…

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Комментарии Обсудить в чате
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Олгуцык 2 апреля 2015, 12:51
Ну, и понаписали.. Молодцы.. Даже фильм не посмотрели. Просто супер!

Фильм хороший. Смешной. Смотреть было не скучно. Никогда особо не любила музыкальные комедии, но эта понравилась. Некоторые песни вообще за душу тронули.

Не надо относиться к нему с такой предвзятостью и так критично. Люди в зале смотрели смеясь и никто не ушел. Лично у меня настроение только улучшилось.

А на актеров было приятно посмотреть особенно в новой ипостаси.

[смотреть]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олгуцык 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FlowerVek от 05/12/2007 - 20:26:00


Я ценю, хожу на наши фильмы и всегда получаю удовольствие!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Егозей 2 апреля 2015, 12:51
Сходил и посмотрел.

Хорошее музыкальное качественное кино.

Те кто пересмотрел "Няню", сами уже не могут представить Заворотнюк в другом образе.

Интересный сюжет и смешная развязка присутствует.

Весь зал хохотал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Киноман-X 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 06/12/2007 - 16:41:57):патриоты должны ходить на каждый отечественный фильм?



ДА !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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