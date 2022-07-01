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Киноафиша Персоны Борис Смолкин

Борис Смолкин

Борис Смолкин
Борис Смолкин
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Дата рождения
2 марта 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
155 см
Биография Бориса Смолкина

Родился 2 марта 1948 года. Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия).

Фильмография Бориса Смолкина
Двенадцать чудес
Двенадцать чудес
мелодрама 2017, Россия
6.0
Три мушкетера
Три мушкетера
исторический, приключения 2013, Россия
3.0
Возвращение Буратино
Возвращение Буратино
приключения, семейный, анимация 2013, Россия
5.0
Три дня с придурком
Три дня с придурком
комедия 2012, Россия
5.0
В сторону от войны
В сторону от войны
драма, военный 2009, Россия
5.0
День денег
День денег
комедия 2006, Россия
6.0
Ганна Главари
Ганна Главари
мюзикл, комедия 1979, СССР
0.0
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Статьи о персоне
Отец остался не у дел: Смолкин не стал молчать о свадьбе сына с дочерью Тутберидзе Спортсмены вновь заставили фанатов обсуждать свою личную жизнь.
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1 июля 2022 09:55
«К чему-то готовятся»: Борис Смолкин проговорился о планах сына и дочери Тутберидзе Любители спорта внимательно следят за жизнью кумиров.
Написать
8 июня 2022 11:25
Привел в ужас собственную мать: постыдный факт о Смолкине больше не секрет Есть в биографии звезды одна достаточно неприятная деталь.
Написать
10 мая 2022 13:45
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