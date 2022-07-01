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Борис Смолкин
Борис Смолкин
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Борис Смолкин
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Дата рождения
2 марта 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
155 см
Биография Бориса Смолкина
Родился 2 марта 1948 года. Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия).
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Фильмография Бориса Смолкина
Двенадцать чудес
мелодрама
2017, Россия
6.0
Три мушкетера
исторический, приключения
2013, Россия
3.0
Возвращение Буратино
приключения, семейный, анимация
2013, Россия
5.0
Три дня с придурком
комедия
2012, Россия
5.0
В сторону от войны
драма, военный
2009, Россия
5.0
День денег
комедия
2006, Россия
6.0
Ганна Главари
мюзикл, комедия
1979, СССР
0.0
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Статьи о персоне
Отец остался не у дел: Смолкин не стал молчать о свадьбе сына с дочерью Тутберидзе
Спортсмены вновь заставили фанатов обсуждать свою личную жизнь.
Написать
1 июля 2022 09:55
«К чему-то готовятся»: Борис Смолкин проговорился о планах сына и дочери Тутберидзе
Любители спорта внимательно следят за жизнью кумиров.
Написать
8 июня 2022 11:25
Привел в ужас собственную мать: постыдный факт о Смолкине больше не секрет
Есть в биографии звезды одна достаточно неприятная деталь.
Написать
10 мая 2022 13:45
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