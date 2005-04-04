Сахара, 2005

1996 год, Египет. Искатель приключений и специалист Национального подводного морского агентства, путешествуя на Ниле, предотвращает убийство симпатичного эксперта ООН, медика по профессии. Эта посланница международной организации пытается найти причину загадочной эпидемии, которая приводит к тому, что тысячи жителей Северной Африки становятся безумными, впадают в каннибализм и умирают. В историю оказывается замешанным один миллиардер, которому противостоит кровавый западно-африканский тиран. Развитие сюжета приводит Дирка к заброшенной золотоносной шахте в Сахаре, где до изнеможения трудятся рабы, и неожиданно открываются две большие исторические загадки: заговор с целью убийства Авраама Линкольна и исчезновение знаменитой летчицы 30-х годов XX века...