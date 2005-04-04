Сахара, 2005

Ветеран морской пехоты США Дирка Питта собирает команду, с которой отправляется на поиски пропавшего золота Конфедерации, которое находится на борту таинственно пропавшего броненосного линкора «Смерть». Питт сталкивается с доказательствами своей теории, что корабль пересек Атлантический океан вверх по реке Нигер, там, где сейчас правит безжалостный французский промышленник-энергетик Ив Массар, подкупающий президента. Спасая безрассудного исследователя эпидемий ВОЗ доктора Еву Рохас, он узнает, что токсичные отходы завода по переработке отходов угрожают через речную систему загрязнить океан и, следовательно, вызвать глобальную мировую эпидемию. Сможет ли Дирк остановить катастрофу и вернуть пропавшее золото?
1996 год, Египет. Искатель приключений и специалист Национального подводного морского агентства, путешествуя на Ниле, предотвращает убийство симпатичного эксперта ООН, медика по профессии. Эта посланница международной организации пытается найти причину загадочной эпидемии, которая приводит к тому, что тысячи жителей Северной Африки становятся безумными, впадают в каннибализм и умирают. В историю оказывается замешанным один миллиардер, которому противостоит кровавый западно-африканский тиран. Развитие сюжета приводит Дирка к заброшенной золотоносной шахте в Сахаре, где до изнеможения трудятся рабы, и неожиданно открываются две большие исторические загадки: заговор с целью убийства Авраама Линкольна и исчезновение знаменитой летчицы 30-х годов XX века...
Такое легкое, забавное кино с веселым саундреком - то что надо под конец рабочей… Читать дальше…