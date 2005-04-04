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Сахара Сахара
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Sahara

Сахара, 2005

2005 / Великобритания / США / Испания / Германия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Ветеран морской пехоты США Дирка Питта собирает команду, с которой отправляется на поиски пропавшего золота Конфедерации, которое находится на борту таинственно пропавшего броненосного линкора «Смерть». Питт сталкивается с доказательствами своей теории, что корабль пересек Атлантический океан вверх по реке Нигер, там, где сейчас правит безжалостный французский промышленник-энергетик Ив Массар, подкупающий президента. Спасая безрассудного исследователя эпидемий ВОЗ доктора Еву Рохас, он узнает, что токсичные отходы завода по переработке отходов угрожают через речную систему загрязнить океан и, следовательно, вызвать глобальную мировую эпидемию. Сможет ли Дирк остановить катастрофу и вернуть пропавшее золото?

  • Специально для фильма была построена декорация старого Техаса в натуральную величину. После того как был снят эпизод, действие которого происходит в 1865 году, декорацию разобрали, а затем снова собрали в Марокко, где она стала музеем. 
  • Пенелопа Крус долго думала, что она слишком молода, чтобы играть врача Всемирной организации здравоохранения, пока настоящий врач ВОЗ сказал ей, что доктора, которые отправляются в опасные места, чаще всего очень молоды. 
  • Корабль, который изображал судно «Марта Энн», был одним из кораблей, на которых Роберт Баллард нашел «Титаник». С тех пор его разобрали и продали на металлолом.

1996 год, Египет. Искатель приключений и специалист Национального подводного морского агентства, путешествуя на Ниле, предотвращает убийство симпатичного эксперта ООН, медика по профессии. Эта посланница международной организации пытается найти причину загадочной эпидемии, которая приводит к тому, что тысячи жителей Северной Африки становятся безумными, впадают в каннибализм и умирают. В историю оказывается замешанным один миллиардер, которому противостоит кровавый западно-африканский тиран. Развитие сюжета приводит Дирка к заброшенной золотоносной шахте в Сахаре, где до изнеможения трудятся рабы, и неожиданно открываются две большие исторические загадки: заговор с целью убийства Авраама Линкольна и исчезновение знаменитой летчицы 30-х годов XX века...

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 апреля 2005
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 4 апреля 2005
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Брек Эйснер
Брек Эйснер
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Дэйна Касслер
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сахара 2 постера
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Сахара
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Голливуд, этот гигантский ненасытный желудок, переваривает все, что только встретится ему на пути, никогда не насыщаясь и никогда не переводя дух (а если и переводя, то в совершенно другом смысле). Разумеется, серия романов Клайва Касслера о похождениях сотрудника правительственного агентства по надзору за подводными и прибрежными ресурсами Дирка Питта представилась боссам самых различных голливудских студий великолепным обедом, сулившим 16 перемен блюд (именно столько романов Касслер настрогал…
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darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Артём, 04/04/2005 - 23:10:02):Книга просто супер, как и вся серия про Дирка Пита, броненосец времён гражданской войны с казной Конфедерации… Читать дальше…
Мира 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрели этот фильм.Как нестранно, всем понравилось.
Такое легкое, забавное кино с веселым саундреком - то что надо под конец рабочей… Читать дальше…
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