«Сахара»: Рецензия Киноафиши

Голливуд, этот гигантский ненасытный желудок, переваривает все, что только встретится ему на пути, никогда не насыщаясь и никогда не переводя дух (а если и переводя, то в совершенно другом смысле). Разумеется, серия романов Клайва Касслера о похождениях сотрудника правительственного агентства по надзору за подводными и прибрежными ресурсами Дирка Питта представилась боссам самых различных голливудских студий великолепным обедом, сулившим 16 перемен блюд (именно столько романов Касслер настрогал про своего, так сказать, внука Индианы Джонса) и бесконечное насыщение карманов. Повезло компании Crusader Entertainment, которая соблазнила беллетриста на экранизацию 11-го романа – «Сахара», умаслив его обещанием все варианты сценария представлять на именное утверждение. Впереди маячили радужные перспективы экранизации «Атлантиды», «Золота инков», «На грани потопа» и еще нескольких центнеров головокружительно-оптимистических бестселлеров. «Они по-настоящему понимают интересы моих читателей и меня самого», – уверял Касслер интересующихся его взаимоотношениями с новыми голливудскими друзьями. Друзья, однако, решили адаптировать нарождающееся творение к интересам и возможностям совсем уж юных зрителей и кое-какие детали из романа, и без того не отягощенного мыслью, повыкидывали, так что теперь отец мистера Питта называет своих кинопопутчиков исключительно «ублюдками» и требует от них что-то порядка ста миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба. Учитывая, что официальный бюджет «Сахары» составляет 140 миллионов (даже если он в полтора раза завышен), продюсерам светит солидный перерасход. Впрочем, вся эта шумиха с искажением авторского замысла, разумеется, пустое. Режиссер Брек Айснер, сын экс-президента Disney и ученик Спилберга (который, между прочим, сначала снял фильмы про Индиану Джонса, а уж потом про спасение евреев и гуманизм в пекле «второго фронта»), на самом деле вполне адекватно перенес на экран повесть о том, как двое безумцев (Мэтью МакКонаги и Стив Зан) и примкнувшая к ним юркая испанка (Пенелопа Крус) ищут в песках Сахары… американский броненосец «Техас», который в середине XIX века прощально сверкнул броней у побережья Вирджинии и был таков. Точнее говоря, испанка ищет вовсе не броненосец, а источник непонятной болезни, которая распространяется по реке с неполиткорректным названием Нигер и косит местное население, пока местное население косит друг друга. Вся эта пестрошерстная компания периодически попадает в лапы французского миллионера (Ламбер Вильсон), сливающего в подземные воды Западной Африки всевозможные химикалии, но каждый раз, естественно, выкручивается, причем даже без помощи непрерывно и безуспешно пытающегося им эту помощь оказать адмирала Сэндекера (Уильям Мэйси). Уильяму Мэйси, видимо, сильно понравилось военно-морское дело: если в недавней «Подводной тюрьме» («В руках врага») Тони Джильо он был старпомом подводной лодки, то в «Сахаре» уже дослужился до адмирала, хотя весь подвластный ему флот состоит из одного-единственного прогулочного катера, который охотники за броненосцами взрывают еще в первой части фильма – в память о Никарагуа, принятой ими за Панаму. Надо сказать, что и Пенелопе Крус здесь везет гораздо больше, чем в прошлогодней зарисовке Серджо Кастеллитто «Не уходи», где ее зовут Италией и при этом постоянно насилуют (вероятно, ради напрашивающихся символических обобщений). А вот кому совсем не повезло, так это Джеймсу Харту, одному из четырех сценаристов, благодаря которым мир не увидел на экране сочных литературных находок, которыми радовал читателей Клайв Касслер. И дело даже не в том, что на Харта обрушиваются проклятия автора романа, подкрепленные солидным финансовым аргументом; дело в том, что в 1992-м – как раз в тот год, когда «Сахара» появилась на прилавках книжных магазинов, – Харт создал прочувствованный сценарий к незабвенному «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы, а теперь вот занимается такой дребеденью. Vlad Dracula