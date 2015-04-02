Голливуд, этот гигантский ненасытный желудок, переваривает все, что только встретится ему на пути, никогда не насыщаясь и никогда не переводя дух (а если и переводя, то в совершенно другом смысле). Разумеется, серия романов Клайва Касслера о похождениях сотрудника правительственного агентства по надзору за подводными и прибрежными ресурсами Дирка Питта представилась боссам самых различных голливудских студий великолепным обедом, сулившим 16 перемен блюд (именно столько романов Касслер настрогал…
Только вот когда автор забраковал что-то около 8 сценариев на него вообще плюнули и он даже судиться пытался но там похоже оговорочка какая-то неучтенная им в контракте была В общем автора послали с претензиями а он сказал что дерьмо какое-то получается вместо нормальной экранизации ешл книги Впрочем чую я кинцо вполне нормальное одноразовое где-то на семерочку из 10 получится.
Такое легкое, забавное кино с веселым саундреком - то что надо под конец рабочей недели. Вообщем о потраченном времени никто не пожалел....
Лично мне никогда не нравился МакКонехи, но в этом фильме он очень неплох :)))))))) голубоглазый душка :✊
Интересно смотреть.
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