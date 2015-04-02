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Сахара Сахара
Киноафиша Фильмы Сахара Отзывы о фильме «Сахара»
Sahara Сахара 2005 / Великобритания / США / Испания / Германия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Сахара»

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Наша рецензия

Голливуд, этот гигантский ненасытный желудок, переваривает все, что только встретится ему на пути, никогда не насыщаясь и никогда не переводя дух (а если и переводя, то в совершенно другом смысле). Разумеется, серия романов Клайва Касслера о похождениях сотрудника правительственного агентства по надзору за подводными и прибрежными ресурсами Дирка Питта представилась боссам самых различных голливудских студий великолепным обедом, сулившим 16 перемен блюд (именно столько романов Касслер настрогал…

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darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Артём, 04/04/2005 - 23:10:02):Книга просто супер, как и вся серия про Дирка Пита, броненосец времён гражданской войны с казной Конфедерации в песках Сахары. Пойду точно!

Только вот когда автор забраковал что-то около 8 сценариев на него вообще плюнули и он даже судиться пытался но там похоже оговорочка какая-то неучтенная им в контракте была В общем автора послали с претензиями а он сказал что дерьмо какое-то получается вместо нормальной экранизации ешл книги Впрочем чую я кинцо вполне нормальное одноразовое где-то на семерочку из 10 получится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мира 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрели этот фильм.Как нестранно, всем понравилось.

Такое легкое, забавное кино с веселым саундреком - то что надо под конец рабочей недели. Вообщем о потраченном времени никто не пожалел....

Лично мне никогда не нравился МакКонехи, но в этом фильме он очень неплох :)))))))) голубоглазый душка :✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Никто не помнит, как называлось это африканское повстанческое племя, а то мы с моей знакомой перебрали всё от талибов до тулузлотреков. Спасибо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо, dimanila. А фильм действительно смешной. После идиотского "Экзорциста: начало" даже на нелепость сценария можно глаза закрыть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
1111 2 апреля 2015, 12:51
Фильм получился хороший. Сцена с катерами понравилась.✊

Интересно смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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