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Голливуд, этот гигантский ненасытный желудок, переваривает все, что только встретится ему на пути, никогда не насыщаясь и никогда не переводя дух (а если и переводя, то в совершенно другом смысле). Разумеется, серия романов Клайва Касслера о похождениях сотрудника правительственного агентства по надзору за подводными и прибрежными ресурсами Дирка Питта представилась боссам самых различных голливудских студий великолепным обедом, сулившим 16 перемен блюд (именно столько романов Касслер настрогал…