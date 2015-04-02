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The Ring Two Звонок 2 2005 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Звонок 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В последнее время стало слишком много «Звонков» (или «Кругов» – кому как больше нравится: оригинальное название равно допускает оба перевода). Уже были и японские «Звонки», и корейские, и американские, и сиквелы, и приквелы, и римейки. Теперь вот Хидео Наката, заваривший в 1998 году всю эту кашу, сделал продолжение американского римейка первого «Звонка». При том что никаких звонков в последнем фильме уже нет, если не считать вызывающего исключительно смех дурацкого пролога, где один добрый…

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kast2004 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (zayka, 02/04/2005 - 18:31:16):Знаете, я тут подумала, не пойду всё-таки... Уж очень страшно...



А зря! Ведь нет ничего страшнее нашихсобственных страхов!

Лучше сходить!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
gbeat 2 апреля 2015, 12:51
я был. просто ужас! в смысле не страшно, а фильм сделан ужасно! натуральный дурдом, не достойный первого Звонка

"Очень страшное кино 3" со своими пародиями на первую часть отдыхает.

В сиквеле огромное количество неуместных шуток и просто смешных по своей глупости сцен.

При этом минимальное количество сцен по-настоящему пугающих.

Разочаровало неоправдданное изобилие дорогих компьютерных спец-эффектов (вода, олени). не за дорогие спец-эффекты я люблю этот жанр.

Самару превратили в обычного монстра-пугало

Также второй Звонок, имхо, учень неудачно вписывается в целый ряд хорроров, где дети тем или иным образом общаются с мертвыми (Шестое чувство, Другой ... теперь еще и Звонок 2) надоело!.



А в финале зрителей наградили абсолбтно неоправданным хэппиэндом (!!). Эхх.. а как кончался Звонок 1...



Благо насдтроение у публики в зале было припонятое, так что скучно не было. В фильме правда есть над чем посмеяться (а может и поглумиться). возможно, только это его и спасает.



В заключение скажу, что на фоне своего продолжения первая часть для меня стала чуть ли не самым любимым фильмом данного жанра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
8)) 2 апреля 2015, 12:51
😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Машустик 2 апреля 2015, 12:51
Все-таки интересно было-бы посмотреть фильм,несмотря на такую разницу в отзывах...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Влад 2 апреля 2015, 12:51
Да, отличный фильм получился, не хуже чем первый, только олени слижком компьютерные какие-то, лошадь в первом звонке покруче была. Смотреть в кинотеаре! факт.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ✊

Невероятно отстойный фильм.

В самые "страшные" (по мысли режиссера) моменты весь зрительный зал дико смеялся ✊ ,... но даже таких моментов было мало, так что большую часть фильма зрители тихо погружались в сон, изредка вздрагивая при особо громких звуках.

Короче, режиссера - на мыло!😓

Кстати, меня еще с первого фильма мучает вопрос - почему страшную девочку назвали Самарой, а не скажем, Вологда или там Кострома, или наконец, Комсомольск-на-Амуре?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Галина 2 апреля 2015, 12:51
Так говорите как--будто это худший из фильмов.Только посмотреть что одновременно с ним вышло!На этом фоне очень даже хороший фильм.Правда в зале сначала многие ржали как идиоты,зато под конец -гробовая тишина.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Гробовая тишина оттого и стояла, что большая часть зрителей вкушала тихий мирсный сон. И как было не уснуть! Только самые наивные и простодушные зрители не поняли через полчаса после начала, что будет дальше и чем все кончится. 😓

Единственной интригой был вопрос, останется ли главная героиня в живых (что и произошло к моему глубокому разочарованию ✊ ) или плавно перейдет в состояние трупа с искаженным лицом✊ 😓 и сколько вообще к концу фильма этих трупаков с перекошеными ряшками наберется. Кого волновал этот вопрос - те время от времени просыпались и проверяли, кто из мелькавших на экране еще жив. Судя по всему японский режиссер решил своим фильмом страшно отомстить американцам за Хиросиму. И вообще всем и за все.😓 😓 А бедные зрители попали под раздачу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Самара 2 апреля 2015, 12:51
я тебя нашла...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мирела 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Len от 18/04/2005 - 09:28:21


А где можно книгу достать? Я еще с прошлого года ищу!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
прохожий 2 апреля 2015, 12:51
Фильма детский лепет! пара моментов интересных, а так в целом ерунда! Когда 99% фильма прошло, я уже понадеялся, что ну вот-вот начнется а тут бац... титры... детский сад в общем.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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