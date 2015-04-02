В последнее время стало слишком много «Звонков» (или «Кругов» – кому как больше нравится: оригинальное название равно допускает оба перевода). Уже были и японские «Звонки», и корейские, и американские, и сиквелы, и приквелы, и римейки. Теперь вот Хидео Наката, заваривший в 1998 году всю эту кашу, сделал продолжение американского римейка первого «Звонка». При том что никаких звонков в последнем фильме уже нет, если не считать вызывающего исключительно смех дурацкого пролога, где один добрый…
А зря! Ведь нет ничего страшнее нашихсобственных страхов!
Лучше сходить!!✊
"Очень страшное кино 3" со своими пародиями на первую часть отдыхает.
В сиквеле огромное количество неуместных шуток и просто смешных по своей глупости сцен.
При этом минимальное количество сцен по-настоящему пугающих.
Разочаровало неоправдданное изобилие дорогих компьютерных спец-эффектов (вода, олени). не за дорогие спец-эффекты я люблю этот жанр.
Самару превратили в обычного монстра-пугало
Также второй Звонок, имхо, учень неудачно вписывается в целый ряд хорроров, где дети тем или иным образом общаются с мертвыми (Шестое чувство, Другой ... теперь еще и Звонок 2) надоело!.
А в финале зрителей наградили абсолбтно неоправданным хэппиэндом (!!). Эхх.. а как кончался Звонок 1...
Благо насдтроение у публики в зале было припонятое, так что скучно не было. В фильме правда есть над чем посмеяться (а может и поглумиться). возможно, только это его и спасает.
В заключение скажу, что на фоне своего продолжения первая часть для меня стала чуть ли не самым любимым фильмом данного жанра.
Невероятно отстойный фильм.
В самые "страшные" (по мысли режиссера) моменты весь зрительный зал дико смеялся ✊ ,... но даже таких моментов было мало, так что большую часть фильма зрители тихо погружались в сон, изредка вздрагивая при особо громких звуках.
Короче, режиссера - на мыло!😓
Кстати, меня еще с первого фильма мучает вопрос - почему страшную девочку назвали Самарой, а не скажем, Вологда или там Кострома, или наконец, Комсомольск-на-Амуре?
Единственной интригой был вопрос, останется ли главная героиня в живых (что и произошло к моему глубокому разочарованию ✊ ) или плавно перейдет в состояние трупа с искаженным лицом✊ 😓 и сколько вообще к концу фильма этих трупаков с перекошеными ряшками наберется. Кого волновал этот вопрос - те время от времени просыпались и проверяли, кто из мелькавших на экране еще жив. Судя по всему японский режиссер решил своим фильмом страшно отомстить американцам за Хиросиму. И вообще всем и за все.😓 😓 А бедные зрители попали под раздачу.
А где можно книгу достать? Я еще с прошлого года ищу!
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