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The Ring Two Звонок 2 2005 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Звонок 2, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хидео Наката Хидео Наката Hideo Nakata
В ролях
Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Саймон Бэйкер Саймон Бэйкер Simon Baker Дэвид Дорфман David Dorfman Райан Мерриман Ryan Merriman Гэри Коул Гэри Коул Gary Cole Мартин Хендерсон Мартин Хендерсон Martin Henderson Мэри Джой Элизабет Перкинс Элизабет Перкинс Elizabeth Perkins Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead Эмили ВанКэмп Эмили ВанКэмп Emily VanCamp Сисси Спейсек Сисси Спейсек Sissy Spacek
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