Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лавка чудес Лавка чудес
Киноафиша Фильмы Лавка чудес Фильмы похожие на Лавка чудес
Mr. Magorium's Wonder Emporium Лавка чудес 2007 / США
6.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Лавка чудес

Вся информация о фильме
Щелкунчик и крысиный король
Щелкунчик и крысиный король
сказка 2010, Великобритания
4.0
Моя ужасная няня 2
Моя ужасная няня 2
семейный, сказка, комедия 2010, Великобритания
6.0
Приключения Десперо
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.0
Тайна Мунакра
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения 2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Сказки на ночь
Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.0
Остров Ним
Остров Ним
приключения, семейный, комедия 2008, США
6.0
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.0
Мой домашний динозавр
Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.0
Дитя с Марса
Дитя с Марса
фантастика, драма 2007, США
6.0
Мост в Терабитию
Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
7.0
Последняя Мимзи Вселенной
Последняя Мимзи Вселенной
сказка, фантастика, семейный, приключения, драма 2007, США
6.0
Артур и Минипуты
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.0
Паутина Шарлотты
Паутина Шарлотты
драма, семейный, комедия, сказка 2006, США
7.0
Приключения мышонка Переса
Приключения мышонка Переса
анимация, комедия 2006, Испания / Аргентина
3.0
Благодаря Винн Дикси
Благодаря Винн Дикси
драма, семейный, комедия 2005, США
6.0
Моя ужасная няня
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный 2005, США / Великобритания / Франция
5.0
Волшебная страна
Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья
Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.0
Формула любви для узников брака
Формула любви для узников брака
комедия 2009, США
7.0
Любовь и прочие обстоятельства / Другая женщина
Любовь и прочие обстоятельства / Другая женщина
комедия 2009, США
7.0
Сэм и Кейт
Сэм и Кейт
комедия 2022, США
6.0
Истории семьи Майровиц
Истории семьи Майровиц
комедия 2017, США
6.0
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.0
Дальше живите сами
Дальше живите сами
комедия 2014, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше