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Рождество все ближе подкатывает к горлу кинопроката. И хотя «Лавка чудес», в оригинале пышно, торжественно и даже до некоторой степени поэтично именующаяся Mr. Magorium’s Wonder Emporium, формально не имеет никакого отношения к Рождеству, по сути это типичное рождественское кино. В самом деле, какова наиболее распространенная сюжетная конструкция в американских рождественских фильмах? Наступает пора нести счастье для некоторого (как правило, весьма обширного) множества субъектов, однако по той…