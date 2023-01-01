Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лавка чудес
Лавка чудес, 2007: актеры и роли
Mr. Magorium's Wonder Emporium
Лавка чудес
2007 / США
6.8
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Лавка чудес, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Зак Хельм
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Натали Портман
Natalie Portman
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Зак Миллз
Zach Mills
Джонатан Поттс
Jonathan Potts
Мэтт Бэрэм
Пола Бодро
Джэйд Коэн
Дэш Гранди
Dash Grundy
Тед Лудзик
Ted Ludzik
Ребекка Нортан
Rebecca Northan
Дэвид Рендолл
Беатрис Юсте
Beatriz Yuste
Марсия Беннетт
Marcia Bennett
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Related video
Алсу лишь однажды показала повзрослевшего сына: вот почему певица прячет мальчика
Из советского фильма вырезали все сцены с Тереховой: причина обескуражит
Сегодня этот фильм запретит смотреть любой родитель: в СССР дети его обожали
Максим Фадеев назвал условие возвращения на «Голос. Дети»: выполнить невозможно
Без волос явно лучше: старое фото Бондарчука вызывает приступ гомерического смеха
За морщинами лица не видно: время не пощадило пани Каролинку из «Кабачка "13 стульев"»
Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет
Что за буржуйские штучки? Этот ляп в кинохите «Три плюс два» перестали замечать
Что на самом деле значит название фильма «Кин-дза-дза!»? Будете поражены
Седовласая старушка: Игнат из «"Тигров" на льду» изменился так, что не узнать
Такое не простили бы и Кобзону: Бузова избавилась от подарков фанатов
Роль увели у Миронова из-под носа: обомлеете, кто проснулся знаменитым вместо него
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить