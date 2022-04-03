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Владимир Турчинский
Владимир Турчинский
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Владимир Турчинский
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Дата рождения
28 сентября 1963
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
16 декабря 2009
Биография Владимир Турчинский
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Фильмография Владимир Турчинский
Красное небо
боевик, приключения, триллер
2009, Россия / США
5.0
Непобедимый
боевик, криминал
2008, Россия
7.0
Стерва для чемпиона
мелодрама, комедия
2008, Россия
5.0
Самый лучший фильм
комедия
2007, Россия
4.0
Антидурь
комедия, криминал, боевик
2007, Россия
5.0
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29 марта 2022 13:55
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