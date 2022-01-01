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Владимир Щегольков
Владимир Щегольков
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Владимир Щегольков
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Дата рождения
2 июля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Владимира Щеголькова
Родился 2 июля 1972 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Щеголькова
С пяти до семи
мелодрама, драма
2014, Россия / Латвия
7.0
Одна любовь на миллион
криминал, мелодрама
2007, Россия
6.0
Антидурь
комедия, криминал, боевик
2007, Россия
5.0
С днем рождения, Лола!
комедия
2001, Россия
6.0
Афера
детектив
2001, Россия
4.0
Дикая любовь
драма
1993, Украина
7.0
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